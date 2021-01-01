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Суббота 15 мая

21:45  it Рома - Лацио 22:00  en Брайтон - Вест Хэм 22:30  pt Риу Аве - Порту
Воскресенье 16 мая

13:30  it Фиорентина - Наполи 14:00  en Кристал Пэлас - Астон Вилла 14:00  ru Локомотив - Урал 14:00  ru Тамбов - Зенит
14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
22:00  fr ПСЖ - Реймс 22:00  fr Монпелье - Брест 22:00  fr Дижон - Нант 22:00  fr Марсель - Анже
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Ахмат - Спартак 16 мая прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
16 Мая 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 30-й тур
АхматСпартак М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ахмат - Спартак, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
14.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Спартак М2 : 0Ахмат
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Спартак М3 : 0Ахмат
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Ахмат1 : 3Спартак М
30.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ахмат1 : 3Спартак М
16.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Спартак М1 : 2Ахмат
23.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М1 : 3Ахмат
13.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Ахмат1 : 2Спартак М
17.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Спартак М3 : 0Ахмат
26.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Ахмат0 : 1Спартак М
16.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Спартак М3 : 0Ахмат

Отзывы и комментарии к матчу

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