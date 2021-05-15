Челси - Лестер 15 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Лестер, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. Финал. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Томас Тухель
|Брендан Роджерс
|19.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 0
|28.06.2020
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 1
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 2
|18.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 0
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 1
|18.03.2018
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|13.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 0
|09.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 2
|14.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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