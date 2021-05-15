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Челси - Лестер 15 мая прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
15 Мая 2021, Суббота. 19:15 МСК. Кубок Англии, Финал
ЧелсиЛестер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Челси - Лестер, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. Финал. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Челси
Лондон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
19.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Лестер Сити2 : 0Челси
28.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Лестер Сити0 : 1Челси
01.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Лестер Сити2 : 2Челси
18.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Челси1 : 1Лестер Сити
12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Лестер Сити0 : 0Челси
22.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Челси0 : 1Лестер Сити
18.03.2018 Кубок Англии 1/4 финала Лестер Сити1 : 2 ДВЧелси
13.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 23 Челси0 : 0Лестер Сити
09.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 4 Лестер Сити1 : 2Челси
14.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Лестер Сити0 : 3Челси
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Англии: «Челси» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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