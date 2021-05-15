  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Бёрнли - Лидс 15 мая прямая трансляция

Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
15 Мая 2021, Суббота. 14:30 МСК. АПЛ, 36-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
БернлиЛидс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бёрнли - Лидс, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
27.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Лидс Юнайтед1 : 0Бёрнли
19.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Бёрнли2 : 2 3 : 5Лидс Юнайтед
09.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Бёрнли1 : 0Лидс Юнайтед
08.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Лидс Юнайтед1 : 1Бёрнли
15.03.2014 Англия - Чемпионшип Тур 36 Бёрнли2 : 1Лидс Юнайтед
21.09.2013 Англия - Чемпионшип Тур 8 Лидс Юнайтед1 : 2Бёрнли
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
0'
Промо матча «Бёрнли» — «Лидс Юнайтед»

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Бёрнли - Фулхэм 03.01.2021 прямая трансляция
    Бёрнли - Фулхэм 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 3 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. АПЛ, 17-й тур Главный судья: Крейг Поусон (Южный...
  • Бернли - Саутгемптон 26.09.2020 прямая трансляция
    Бернли - Саутгемптон 26.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 26 августа 2020, Суббота. 22:00 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Андре Марринер...
  • Бёрнли – Брайтон прямая трансляция 26.07.2020
    Бёрнли – Брайтон прямая трансляция 26.07.2020
    Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 26 июля 2020, восркесенье. 18:00 МСК. 38-й тур Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс,...
  • Бернли - Шеффилд Юнайтед прямая трансляция 05.07.2020
    Бернли - Шеффилд Юнайтед прямая трансляция 05.07.2020
    Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546 05 июля 2020, воскресенье. 14:00 МСК . 33-й тур...
  • Тоттенхэм - Бёрнли 28.02.2021 прямая трансляция
    Тоттенхэм - Бёрнли 28.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062 28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 26-й тур Главный судья: Кевин Френд...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close