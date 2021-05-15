Бёрнли - Лидс 15 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бёрнли - Лидс, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Шон Дайч
|Марсело Бьельса
|27.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 0
|19.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 2 3 : 5
|09.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|1 : 0
|08.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|1 : 1
|15.03.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 36
|2 : 1
|21.09.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 8
|1 : 2
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