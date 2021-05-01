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Саутгемптон - Фулхэм 15 мая прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
15 Мая 2021, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 36-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
СаутгемптонФулхэм
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Саутгемптон - Фулхэм, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Фулхэм0 : 0Саутгемптон
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм0 : 1Саутгемптон
27.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Саутгемптон2 : 0Фулхэм
24.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Фулхэм3 : 2Саутгемптон
06.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Фулхэм0 : 1Саутгемптон
01.02.2014 Англия - Премьер-лига Тур 24 Фулхэм0 : 3Саутгемптон
26.10.2013 Англия - Премьер-лига Тур 9 Саутгемптон2 : 0Фулхэм
26.12.2012 Англия - Премьер-лига Тур 19 Фулхэм1 : 1Саутгемптон
07.10.2012 Англия - Премьер-лига Тур 7 Саутгемптон2 : 2Фулхэм
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
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Промо матча «Саутгемптон» — «Фулхэм»

Отзывы и комментарии к матчу

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