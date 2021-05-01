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Воскресенье 16 мая

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14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
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19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
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Эвертон - Шеффилд Юнайтед 16 мая прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
16 Мая 2021, Воскресенье. 21:00 МСК. АПЛ, 36-й тур
ЭвертонШеффилд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эвертон - Шеффилд Юнайтед, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
26.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Шеффилд Юнайтед0 : 1Эвертон
20.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Шеффилд Юнайтед0 : 1Эвертон
21.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Эвертон0 : 2Шеффилд Юнайтед
03.03.2007 Англия - Премьер-лига Тур 29 Шеффилд Юнайтед1 : 1Эвертон
21.10.2006 Англия - Премьер-лига Тур 9 Эвертон2 : 0Шеффилд Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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