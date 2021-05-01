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14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
22:00  fr ПСЖ - Реймс 22:00  fr Монпелье - Брест 22:00  fr Дижон - Нант 22:00  fr Марсель - Анже
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Вест Бромвич - Ливерпуль 16 мая прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
16 Мая 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. АПЛ, 36-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Вест БромвичЛиверпуль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Бромвич - Ливерпуль, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 36-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Англия Сэм Эллардайс
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
27.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 15 Ливерпуль1 : 1Вест Бромвич Альбион
21.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вест Бромвич Альбион2 : 2Ливерпуль
27.01.2018 Кубок Англии 1/16 финала Ливерпуль2 : 3Вест Бромвич Альбион
13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ливерпуль0 : 0Вест Бромвич Альбион
16.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 33 Вест Бромвич Альбион0 : 1Ливерпуль
22.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 9 Ливерпуль2 : 1Вест Бромвич Альбион
15.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 38 Вест Бромвич Альбион1 : 1Ливерпуль
13.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ливерпуль2 : 2Вест Бромвич Альбион
25.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 34 Вест Бромвич Альбион0 : 0Ливерпуль
04.10.2014 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ливерпуль2 : 1Вест Бромвич Альбион

Отзывы и комментарии к матчу

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