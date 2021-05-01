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Воскресенье 16 мая

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14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
22:00  fr ПСЖ - Реймс 22:00  fr Монпелье - Брест 22:00  fr Дижон - Нант 22:00  fr Марсель - Анже
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Атлетико - Осасуна 16 мая прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
16 Мая 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 37-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
АтлетикоОсасуна
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетико - Осасуна, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
31.10.2020 Испания - Примера Тур 8 Осасуна1 : 3Атлетико М
17.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Осасуна0 : 5Атлетико М
14.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Атлетико М2 : 0Осасуна
15.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М3 : 0Осасуна
27.11.2016 Испания - Примера Тур 13 Осасуна0 : 3Атлетико М
24.02.2014 Испания - Примера Тур 25 Осасуна3 : 0Атлетико М
25.09.2013 Испания - Примера Тур 6 Атлетико М2 : 1Осасуна
17.03.2013 Испания - Примера Тур 28 Осасуна0 : 2Атлетико М
28.10.2012 Испания - Примера Тур 9 Атлетико М3 : 1Осасуна
31.01.2012 Испания - Примера Тур 21 Осасуна0 : 1Атлетико М

Отзывы и комментарии к матчу

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