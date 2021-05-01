Вильярреал - Севилья 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Севилья, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Унаи Эмери
|Хулен Лопетеги
|29.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 0
|22.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 2
|15.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 2
|17.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 0
|26.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|14.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 2
|26.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 3
|05.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 21
|0 : 0
|28.08.2016
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|13.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 29
|4 : 2
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