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Воскресенье 16 мая

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14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
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19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
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Реал Сосьедад - Вальядолид 16 мая прямая трансляция

Стадион: Аноэта (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
16 Мая 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 37-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Реал СосьедадВальядолид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Сосьедад - Вальядолид, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
13.09.2020 Испания - Примера Тур 1 Вальядолид1 : 1Реал Сосьедад
28.02.2020 Испания - Примера Тур 26 Реал Сосьедад1 : 0Вальядолид
08.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Вальядолид0 : 0Реал Сосьедад
31.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Вальядолид1 : 1Реал Сосьедад
09.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Реал Сосьедад1 : 2Вальядолид
20.12.2016 Кубок Испании 1/16 финала Реал Сосьедад1 : 1Вальядолид
01.12.2016 Кубок Испании 1/16 финала Вальядолид1 : 3Реал Сосьедад
27.03.2014 Испания - Примера Тур 30 Реал Сосьедад1 : 0Вальядолид
30.10.2013 Испания - Примера Тур 11 Вальядолид2 : 2Реал Сосьедад
16.03.2013 Испания - Примера Тур 28 Реал Сосьедад4 : 1Вальядолид

Отзывы и комментарии к матчу

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