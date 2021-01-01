Реал Сосьедад - Вальядолид 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Сосьедад - Вальядолид, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Иманол Альгуасиль
|Серхио Гонсалес
|13.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 1
|28.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|08.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 0
|31.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|09.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 2
|20.12.2016
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 1
|01.12.2016
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 3
|27.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 0
|30.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 2
|16.03.2013
|Испания - Примера
|Тур 28
|4 : 1
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