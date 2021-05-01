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Воскресенье 16 мая

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14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
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Барселона - Сельта 16 мая прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
16 Мая 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 37-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
БарселонаСельта
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Барселона - Сельта, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Барселона
Барселона
Сельта
Виго
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
01.10.2020 Испания - Примера Тур 4 Сельта0 : 3Барселона
27.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Сельта2 : 2Барселона
09.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Барселона4 : 1Сельта
04.05.2019 Испания - Примера Тур 36 Сельта2 : 0Барселона
22.12.2018 Испания - Примера Тур 17 Барселона2 : 0Сельта
17.04.2018 Испания - Примера Тур 33 Сельта2 : 2Барселона
11.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Барселона5 : 0Сельта
04.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Сельта1 : 1Барселона
02.12.2017 Испания - Примера Тур 14 Барселона2 : 2Сельта
04.03.2017 Испания - Примера Тур 26 Барселона5 : 0Сельта

Отзывы и комментарии к матчу

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