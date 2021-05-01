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Воскресенье 16 мая

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14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
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Атлетик - Реал Мадрид 16 мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
16 Мая 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 37-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
АтлетикРеал Мадрид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетик - Реал Мадрид, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Франция Зинедин Зидан
История личных встреч
14.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид1 : 2Атлетик Б
16.12.2020 Испания - Примера Тур 19 Реал Мадрид3 : 1Атлетик Б
05.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Атлетик Б0 : 1Реал Мадрид
22.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Реал Мадрид0 : 0Атлетик Б
21.04.2019 Испания - Примера Тур 33 Реал Мадрид3 : 0Атлетик Б
15.09.2018 Испания - Примера Тур 4 Атлетик Б1 : 1Реал Мадрид
18.04.2018 Испания - Примера Тур 33 Реал Мадрид1 : 1Атлетик Б
02.12.2017 Испания - Примера Тур 14 Атлетик Б0 : 0Реал Мадрид
18.03.2017 Испания - Примера Тур 28 Атлетик Б1 : 2Реал Мадрид
23.10.2016 Испания - Примера Тур 9 Реал Мадрид2 : 1Атлетик Б

Отзывы и комментарии к матчу

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