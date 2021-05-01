Атлетик - Реал Мадрид 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетик - Реал Мадрид, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Марселино Гарсия Тораль
|Зинедин Зидан
|14.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|16.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 1
|05.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|22.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 0
|21.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 33
|3 : 0
|15.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 1
|18.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 1
|02.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 0
|18.03.2017
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 2
|23.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 1
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