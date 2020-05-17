Верона - Болонья 17 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Болонья, который запланирован на 17 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Иван Юрич
|Синиша Михайлович
|16.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 0
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 1
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 1
|15.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 0
|20.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 3
|01.12.2016
|Кубок Италии
|4-й раунд
|4 : 0
|04.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 1
|07.11.2015
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 2
|02.03.2014
|Италия - Серия А
|Тур 26
|0 : 0
|06.10.2013
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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