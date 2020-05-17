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Понедельник 17 мая

21:45  it Верона - Болонья
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Верона - Болонья 17 мая прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
17 Мая 2021, Понедельник. 21:45 МСК. Серия А, 37-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия)
ВеронаБолонья
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Болонья, который запланирован на 17 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Верона
Верона
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Сербия Синиша Михайлович
История личных встреч
16.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Болонья1 : 0Верона
19.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Болонья1 : 1Верона
25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Верона1 : 1Болонья
15.04.2018 Италия - Серия А Тур 32 Болонья2 : 0Верона
20.11.2017 Италия - Серия А Тур 13 Верона2 : 3Болонья
01.12.2016 Кубок Италии 4-й раунд Болонья4 : 0Верона
04.04.2016 Италия - Серия А Тур 31 Болонья0 : 1Верона
07.11.2015 Италия - Серия А Тур 12 Верона0 : 2Болонья
02.03.2014 Италия - Серия А Тур 26 Верона0 : 0Болонья
06.10.2013 Италия - Серия А Тур 7 Болонья1 : 4Верона

Отзывы и комментарии к матчу

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