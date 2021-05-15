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Рома - Лацио 15 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
15 Мая 2021, Суббота. 21:45 МСК. Серия А, 37-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
РомаЛацио
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рома - Лацио, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рома
Рим
Лацио
Рим
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
15.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Лацио3 : 0Рома
26.01.2020 Италия - Серия А Тур 21 Рома1 : 1Лацио
01.09.2019 Италия - Серия А Тур 2 Лацио1 : 1Рома
02.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Лацио3 : 0Рома
29.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Рома3 : 1Лацио
15.04.2018 Италия - Серия А Тур 32 Лацио0 : 0Рома
18.11.2017 Италия - Серия А Тур 13 Рома2 : 1Лацио
30.04.2017 Италия - Серия А Тур 34 Рома1 : 3Лацио
04.04.2017 Кубок Италии 1/2 финала Рома3 : 2Лацио
01.03.2017 Кубок Италии 1/2 финала Лацио2 : 0Рома
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Серии A: «Рома» — «Лацио». Начало римского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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