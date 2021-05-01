Ювентус - Интер 15 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - Интер, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Андреа Пирло
|Антонио Конте
|09.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|02.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|2 : 0
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 0
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 2
|24.07.2019
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|1 : 1 4 : 3
|27.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 1
|07.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 0
|28.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 3
|09.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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