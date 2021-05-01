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Ювентус - Интер 15 мая прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
15 Мая 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 37-й тур
Главный судья: Джанпаоло Кальварезе (Терамо, Италия)
ЮвентусИнтер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - Интер, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ювентус
Турин
Интер М
Милан
Главные тренеры
Италия Андреа Пирло
Италия Антонио Конте
История личных встреч
09.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Ювентус0 : 0Интер М
02.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Интер М1 : 2Ювентус
17.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Интер М2 : 0Ювентус
08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Ювентус2 : 0Интер М
06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Интер М1 : 2Ювентус
24.07.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Ювентус1 : 1 4 : 3Интер М
27.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Интер М1 : 1Ювентус
07.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Ювентус1 : 0Интер М
28.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Интер М2 : 3Ювентус
09.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Ювентус0 : 0Интер М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 37-го тура Серии A: «Ювентус» — «Интер». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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