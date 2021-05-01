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Дженоа - Аталанта 15 мая прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
15 Мая 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 37-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия)
ДженоаАталанта
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дженоа - Аталанта, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
Италия Давиде Баллардини
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
17.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Аталанта0 : 0Дженоа
02.02.2020 Италия - Серия А Тур 22 Аталанта2 : 2Дженоа
15.09.2019 Италия - Серия А Тур 3 Дженоа1 : 2Аталанта
11.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Аталанта2 : 1Дженоа
22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Дженоа3 : 1Аталанта
29.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Аталанта3 : 1Дженоа
12.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Дженоа1 : 2Аталанта
02.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Дженоа0 : 5Аталанта
30.10.2016 Италия - Серия А Тур 11 Аталанта3 : 0Дженоа
15.05.2016 Италия - Серия А Тур 38 Дженоа1 : 2Аталанта

Отзывы и комментарии к матчу

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