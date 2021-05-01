Дженоа - Аталанта 15 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дженоа - Аталанта, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давиде Баллардини
|Джан Пьеро Гасперини
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 0
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 22
|2 : 2
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 2
|11.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 17
|3 : 1
|29.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 35
|3 : 1
|12.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 2
|02.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 5
|30.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 11
|3 : 0
|15.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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