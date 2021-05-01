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Воскресенье 16 мая

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14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
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Удинезе - Сампдория 16 мая прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
16 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 37-й тур
Главный судья: Маттео Гарильо (Италия)
УдинезеСампдория
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Удинезе - Сампдория, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Удинезе
Удине
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
16.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Сампдория2 : 1Удинезе
12.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Удинезе1 : 3Сампдория
24.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 Сампдория2 : 1Удинезе
26.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Сампдория4 : 0Удинезе
26.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Удинезе1 : 0Сампдория
25.02.2018 Италия - Серия А Тур 26 Сампдория2 : 1Удинезе
30.09.2017 Италия - Серия А Тур 7 Удинезе4 : 0Сампдория
21.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Удинезе1 : 1Сампдория
22.12.2016 Италия - Серия А Тур 18 Сампдория0 : 0Удинезе
10.04.2016 Италия - Серия А Тур 32 Сампдория2 : 0Удинезе

Отзывы и комментарии к матчу

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