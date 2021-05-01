Удинезе - Сампдория 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Удинезе - Сампдория, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Лука Готти
|Клаудио Раньери
|16.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|2 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 3
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 1
|26.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|4 : 0
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 0
|25.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|30.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 7
|4 : 0
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 1
|22.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 0
|10.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 0
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