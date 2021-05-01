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14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
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Беневенто - Кротоне 16 мая прямая трансляция

Стадион: Чиро Вигорито (Беневенто, Италия), вместимость: 18900
16 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Серия А, 37-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия)
БеневентоКротоне
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Беневенто - Кротоне, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Беневенто
Беневенто
Кротоне
Кротоне
Главные тренеры
Италия Филиппо Индзаги
Италия Серсе Косми
История личных встреч
17.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Кротоне4 : 1Беневенто
03.07.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 32 Кротоне3 : 0Беневенто
23.11.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 13 Беневенто2 : 0Кротоне
01.05.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 36 Кротоне1 : 0Беневенто
23.12.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 17 Беневенто3 : 0Кротоне
18.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Беневенто3 : 2Кротоне
24.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Кротоне2 : 0Беневенто

Отзывы и комментарии к матчу

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