Беневенто - Кротоне 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Беневенто - Кротоне, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Филиппо Индзаги
|Серсе Косми
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|4 : 1
|03.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 32
|3 : 0
|23.11.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 13
|2 : 0
|01.05.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 36
|1 : 0
|23.12.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 17
|3 : 0
|18.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 25
|3 : 2
|24.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 0
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