Фиорентина - Наполи 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Наполи, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Джузеппе Якини
|Дженнаро Гаттузо
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|6 : 0
|18.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 2
|24.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 4
|09.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 0
|15.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 0
|29.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 35
|3 : 0
|10.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 0
|20.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|4 : 1
|24.01.2017
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|22.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 18
|3 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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