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Аугсбург - Вердер 15 мая прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
15 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 33-й тур
АугсбургВердер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аугсбург - Вердер, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 33 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Вердер
Бремен
Главные тренеры
Германия Маркус Вайнцирль
Германия Флориан Кофельдт
История личных встреч
16.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Вердер2 : 0Аугсбург
01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Аугсбург2 : 1Вердер
01.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Вердер3 : 2Аугсбург
10.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 21 Вердер4 : 0Аугсбург
22.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 4 Аугсбург2 : 3Вердер
17.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Аугсбург1 : 3Вердер
29.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Вердер0 : 3Аугсбург
05.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 19 Аугсбург3 : 2Вердер
11.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 2 Вердер1 : 2Аугсбург
09.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 29 Вердер1 : 2Аугсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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