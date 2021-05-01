Аугсбург - Вердер 15 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аугсбург - Вердер, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 33 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Маркус Вайнцирль
|Флориан Кофельдт
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 0
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 1
|01.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 2
|10.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|4 : 0
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|2 : 3
|17.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 3
|29.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 3
|05.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 2
|11.09.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 2
|09.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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