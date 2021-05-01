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Шальке - Айнтрахт 15 мая прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
15 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 33-й тур
ШалькеАйнтрахт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шальке - Айнтрахт, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 33 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Греция Димитриос Граммозис
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
17.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Айнтрахт Ф3 : 1Шальке-04
17.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Айнтрахт Ф2 : 1Шальке-04
15.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Шальке-041 : 0Айнтрахт Ф
06.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Шальке-041 : 2Айнтрахт Ф
11.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 Айнтрахт Ф3 : 0Шальке-04
12.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 34 Шальке-041 : 0Айнтрахт Ф
18.04.2018 Кубок Германии 1/2 финала Шальке-040 : 1Айнтрахт Ф
16.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Айнтрахт Ф2 : 2Шальке-04
27.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 18 Шальке-040 : 1Айнтрахт Ф
27.08.2016 Германия - Бундеслига Тур 1 Айнтрахт Ф1 : 0Шальке-04

Отзывы и комментарии к матчу

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