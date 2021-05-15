Герта - Кёльн 15 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Герта - Кёльн, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 33 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Паль Дардаи
|Фридхельм Функель
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 0
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 5
|29.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 4
|14.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 1
|26.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 2
|25.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|18.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|4 : 2
|22.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 1
|26.02.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 1
|22.09.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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