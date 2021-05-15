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Герта - Кёльн 15 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
15 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 33-й тур
ГертаКельн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Герта - Кёльн, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 33 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Герта
Берлин
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Венгрия Паль Дардаи
Германия Фридхельм Функель
История личных встреч
16.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Кёльн0 : 0Герта
22.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Герта0 : 5Кёльн
29.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Кёльн0 : 4Герта
14.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Герта2 : 1Кёльн
26.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 13 Кёльн0 : 2Герта
25.10.2017 Кубок Германии 2-й раунд Герта1 : 3Кёльн
18.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 25 Кёльн4 : 2Герта
22.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 8 Герта2 : 1Кёльн
26.02.2016 Германия - Бундеслига Тур 23 Кёльн0 : 1Герта
22.09.2015 Германия - Бундеслига Тур 6 Герта2 : 0Кёльн

Отзывы и комментарии к матчу

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