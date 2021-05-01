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Боруссия М - Штутгарт 15 мая прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
15 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 33-й тур
Боруссия МШтутгарт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия М - Штутгарт, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 33 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Германия Марко Розе
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
03.02.2021 Кубок Германии 1/8 финала Штутгарт1 : 2Боруссия М
16.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Штутгарт2 : 2Боруссия М
27.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 31 Штутгарт1 : 0Боруссия М
09.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия М3 : 0Штутгарт
11.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 22 Штутгарт1 : 0Боруссия М
19.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 5 Боруссия М2 : 0Штутгарт
25.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия М2 : 0Штутгарт
02.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия М4 : 0Штутгарт
26.09.2015 Германия - Бундеслига Тур 7 Штутгарт1 : 3Боруссия М
31.01.2015 Германия - Бундеслига Тур 18 Штутгарт0 : 1Боруссия М

Отзывы и комментарии к матчу

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