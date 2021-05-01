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Лейпциг - Вольфсбург 16 мая прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
16 Мая 2021, Воскресенье. 21:30 МСК. Бундеслига, 33-й тур
ЛейпцигВольфсбург
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лейпциг - Вольфсбург, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 33 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
03.03.2021 Кубок Германии 1/4 финала РБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
16.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Вольфсбург2 : 2РБ Лейпциг
07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Вольфсбург0 : 0РБ Лейпциг
30.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Вольфсбург1 : 6РБ Лейпциг
19.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 РБ Лейпциг1 : 1Вольфсбург
13.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 РБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
06.02.2019 Кубок Германии 1/8 финала РБ Лейпциг1 : 0Вольфсбург
24.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Вольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
05.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 33 РБ Лейпциг4 : 1Вольфсбург
12.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 16 Вольфсбург1 : 1РБ Лейпциг

Отзывы и комментарии к матчу

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