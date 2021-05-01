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Суббота 15 мая

21:45  it Рома - Лацио 22:00  en Брайтон - Вест Хэм 22:30  pt Риу Аве - Порту
Воскресенье 16 мая

13:30  it Фиорентина - Наполи 14:00  en Кристал Пэлас - Астон Вилла 14:00  ru Локомотив - Урал 14:00  ru Тамбов - Зенит
14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
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Майнц - Боруссия Д 16 мая прямая трансляция

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
16 Мая 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Бундеслига, 33-й тур
МайнцБавария
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Майнц - Боруссия Д, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 33 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Хорватия Эдин Терзич
История личных встреч
16.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия Д1 : 1Майнц
17.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия Д0 : 2Майнц
11.01.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Боруссия Д0 : 2Майнц
14.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Майнц0 : 4Боруссия Д
13.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия Д2 : 1Майнц
24.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Майнц1 : 2Боруссия Д
05.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 33 Боруссия Д1 : 2Майнц
12.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 16 Майнц0 : 2Боруссия Д
29.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 18 Майнц1 : 1Боруссия Д
27.08.2016 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия Д2 : 1Майнц

Отзывы и комментарии к матчу

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