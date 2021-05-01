Майнц - Боруссия Д 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Майнц - Боруссия Д, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 33 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Бо Свенссон
|Эдин Терзич
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|0 : 2
|11.01.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 4
|13.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 1
|24.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|1 : 2
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 2
|12.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 2
|29.01.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 1
|27.08.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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