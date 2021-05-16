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Воскресенье 16 мая

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14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
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ПСЖ - Реймс 16 мая прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
16 Мая 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
ПСЖРеймс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСЖ - Реймс, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Франция Давид Гуйон
История личных встреч
27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Реймс0 : 2ПСЖ
22.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Реймс0 : 3ПСЖ
25.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 7 ПСЖ0 : 2Реймс
24.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 38 Реймс3 : 1ПСЖ
26.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 7 ПСЖ4 : 1Реймс
20.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 27 ПСЖ4 : 1Реймс
19.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 6 Реймс1 : 1ПСЖ
23.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 38 ПСЖ3 : 2Реймс
08.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 1 Реймс2 : 2ПСЖ
05.04.2014 Франция - Лига 1 Тур 32 ПСЖ3 : 0Реймс

Отзывы и комментарии к матчу

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