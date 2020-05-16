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Суббота 15 мая

21:45  it Рома - Лацио 22:00  en Брайтон - Вест Хэм 22:30  pt Риу Аве - Порту
Воскресенье 16 мая

13:30  it Фиорентина - Наполи 14:00  en Кристал Пэлас - Астон Вилла 14:00  ru Локомотив - Урал 14:00  ru Тамбов - Зенит
14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
22:00  fr ПСЖ - Реймс 22:00  fr Монпелье - Брест 22:00  fr Дижон - Нант 22:00  fr Марсель - Анже
22:00  fr Монако - Ренн 22:00  fr Ницца - Страсбург 22:00  fr Лилль - Сент-Этьен
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Монпелье - Брест 16 мая прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
16 Мая 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Орельен Пети (Франция)
МонпельеБрест
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монпелье - Брест, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Брест
Брест
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Брест2 : 2Монпелье
21.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 19 Монпелье4 : 0Брест
04.05.2013 Франция - Лига 1 Тур 35 Монпелье2 : 1Брест
12.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 17 Брест1 : 2Монпелье
04.02.2012 Франция - Лига 1 Тур 22 Монпелье1 : 0Брест
17.09.2011 Франция - Лига 1 Тур 6 Брест2 : 2Монпелье
01.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 33 Монпелье0 : 0Брест
11.12.2010 Франция - Лига 1 Тур 17 Брест0 : 0Монпелье

Отзывы и комментарии к матчу

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