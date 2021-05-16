Монако - Ренн 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Ренн, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Нико Ковач
|Бруно Женезио
|19.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 2
|01.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 2
|09.01.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|07.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 2
|04.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 1
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 1
|20.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|2 : 3
|14.12.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|7 : 0
|17.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|3 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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