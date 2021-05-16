Марсель - Анже 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Анже, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хорхе Сампаоли
|Стефан Мулен
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 1
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 0
|03.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 2
|30.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 2
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|29.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1
|20.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1
|10.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 0
|02.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|01.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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