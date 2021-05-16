  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Суббота 15 мая

21:45  it Рома - Лацио 22:00  en Брайтон - Вест Хэм 22:30  pt Риу Аве - Порту
Воскресенье 16 мая

13:30  it Фиорентина - Наполи 14:00  en Кристал Пэлас - Астон Вилла 14:00  ru Локомотив - Урал 14:00  ru Тамбов - Зенит
14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
22:00  fr ПСЖ - Реймс 22:00  fr Монпелье - Брест 22:00  fr Дижон - Нант 22:00  fr Марсель - Анже
22:00  fr Монако - Ренн 22:00  fr Ницца - Страсбург 22:00  fr Лилль - Сент-Этьен
Свернуть список

Лорьян - Метц 16 мая прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
16 Мая 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
ЛорьянМетц
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Метц, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Метц
Метц
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Метц3 : 1Лорьян
31.03.2019 Франция - Лига 2 Тур 30 Метц2 : 1Лорьян
26.10.2018 Франция - Лига 2 Тур 12 Лорьян0 : 0Метц
22.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 34 Лорьян5 : 1Метц
26.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 14 Метц3 : 3Лорьян
09.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 36 Метц0 : 4Лорьян
13.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 18 Лорьян3 : 1Метц
01.02.2011 Кубок Франции 1/8 финала Лорьян3 : 0Метц
10.05.2008 Франция - Лига 1 Тур 37 Метц1 : 2Лорьян
22.12.2007 Франция - Лига 1 Тур 19 Лорьян2 : 0Метц

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Лорьян - ПСЖ 31.01.2021 прямая трансляция
    Лорьян - ПСЖ 31.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010 31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Жереми...
  • Лорьян - Анже 2 мая прямая трансляция
    Лорьян - Анже 2 мая прямая трансляция
    Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010 2 Мая 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 35-й тур Главный судья: Вилли...
  • Лорьян - Сент-Этьен 28.02.2021 прямая трансляция
    Лорьян - Сент-Этьен 28.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010 28 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 27-й тур Главный судья:...
  • Лорьян - Лилль 21.02.2021 прямая трансляция
    Лорьян - Лилль 21.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010 21 Февраля 2021, Воскресенье. 19:05 МСК. Лига 1, 26-й тур Главный судья: Йоан...
  • Лорьян - Ницца 14 марта прямая трансляция
    Лорьян - Ницца 14 марта прямая трансляция
    Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010 14 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 29-й тур Главный судья: Рудди...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close