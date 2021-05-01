Лилль - Сент-Этьен 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лилль - Сент-Этьен, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристоф Галтье
|Клод Пюэль
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 1
|28.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|3 : 0
|10.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|0 : 1
|06.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|3 : 1
|19.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|5 : 0
|17.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|3 : 1
|13.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|25.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 1
|14.05.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 1
|02.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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