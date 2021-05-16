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Суббота 15 мая

21:45  it Рома - Лацио 22:00  en Брайтон - Вест Хэм 22:30  pt Риу Аве - Порту
Воскресенье 16 мая

13:30  it Фиорентина - Наполи 14:00  en Кристал Пэлас - Астон Вилла 14:00  ru Локомотив - Урал 14:00  ru Тамбов - Зенит
14:00  ru Ростов - Краснодар 14:00  ru Рубин - Ротор 14:00  ru Уфа - Арсенал 14:00  ru Ахмат - Спартак
14:00  ru Динамо - ЦСКА 14:00  ru Химки - Сочи 16:00  it Беневенто - Кротоне 16:00  it Удинезе - Сампдория
16:05  en Тоттенхэм - Вулверхэмптон 18:30  en Вест Бромвич - Ливерпуль 19:00  it Парма - Сассуоло 19:00  de Майнц - Боруссия Д
19:30  es Атлетик - Реал Мадрид 19:30  es Хетафе - Леванте 19:30  es Вильярреал - Севилья 19:30  es Валенсия - Эйбар
19:30  es Барселона - Сельта 19:30  es Кадис - Эльче 19:30  es Реал Сосьедад - Вальядолид 19:30  es Бетис - Уэска
19:30  es Атлетико - Осасуна 19:30  es Алавес - Гранада 21:00  en Эвертон - Шеффилд 21:30  de Лейпциг - Вольфсбург
21:45  it Милан - Кальяри 22:00  fr Ним - Лион 22:00  fr Бордо - Ланс 22:00  fr Лорьян - Метц
22:00  fr ПСЖ - Реймс 22:00  fr Монпелье - Брест 22:00  fr Дижон - Нант 22:00  fr Марсель - Анже
22:00  fr Монако - Ренн 22:00  fr Ницца - Страсбург 22:00  fr Лилль - Сент-Этьен
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Дижон - Нант 16 мая прямая трансляция

Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995
16 Мая 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Карим Абед (Франция)
ДижонНант
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дижон - Нант, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дижон
Дижон
Нант
Нант
Главные тренеры
Франция Давид Линарес
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
13.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 Нант1 : 1Дижон
08.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 24 Дижон3 : 3Нант
08.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Нант1 : 0Дижон
05.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 Нант3 : 0Дижон
18.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 2 Дижон2 : 0Нант
14.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 33 Нант1 : 1Дижон
28.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 11 Дижон1 : 0Нант
24.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 27 Нант3 : 1Дижон
13.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 1 Дижон0 : 1Нант

Отзывы и комментарии к матчу

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