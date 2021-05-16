Бордо - Ланс 16 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бордо - Ланс, который запланирован на 16 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 37-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Жан-Луи Гассе
|Франк Эз
|19.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1
|05.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 1
|08.11.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 2
|17.04.2013
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 3
|11.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 0
|22.12.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 2
|15.05.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|4 : 3
|09.08.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|4 : 1
|17.05.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|2 : 2
|04.08.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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