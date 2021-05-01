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Бенфика - Спортинг 15 мая прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
15 Мая 2021, Суббота. 20:00 МСК. Примейра, 33-й тур
БенфикаСпортинг
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Спортинг, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
История личных встреч
02.02.2021 Португалия - Примейра Тур 16 Спортинг1 : 0Бенфика
25.07.2020 Португалия - Примейра Тур 34 Бенфика2 : 1Спортинг
18.01.2020 Португалия - Примейра Тур 17 Спортинг0 : 2Бенфика
04.08.2019 Суперкубок Португалии Финал Бенфика5 : 0Спортинг
03.04.2019 Кубок Португалии 1/2 финала Спортинг1 : 0Бенфика
06.02.2019 Кубок Португалии 1/2 финала Бенфика2 : 1Спортинг
03.02.2019 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг2 : 4Бенфика
25.08.2018 Португалия - Примейра Тур 3 Бенфика1 : 1Спортинг
05.05.2018 Португалия - Примейра Тур 33 Спортинг0 : 0Бенфика
04.01.2018 Португалия - Примейра Тур 16 Бенфика1 : 1Спортинг

Отзывы и комментарии к матчу

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