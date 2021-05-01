Риу Аве - Порту 15 мая прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Риу Аве - Порту, который запланирован на 15 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 33-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Педру Филипе Фернандеш да Силва Кунья
|Мигел Кардозу
|Сержиу Консейсау
|01.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|2 : 0
|07.03.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 1
|29.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|0 : 1
|26.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|2 : 2
|23.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|2 : 1
|18.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|5 : 0
|22.12.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 1
|3 : 0
|17.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|1 : 2
|21.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|4 : 2
|12.08.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|1 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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