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Россия - Чехия 21 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000
21 Мая 2021, Пятница. 16:15 МСК. ЧМ-2021
Россия U20Чехия U20
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Чехия, которое состоится 21 мая 2021 года в 16:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Чехия
Главные тренеры
Россия Валерий Николаевич Брагин
Чехия Филип Пешан
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Россия — Чехия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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