Россия - Чехия 21 мая прямая трансляция
Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000
21 Мая 2021, Пятница. 16:15 МСК. ЧМ-2021
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Чехия, которое состоится 21 мая 2021 года в 16:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Чехия
Главные тренеры
|Валерий Николаевич Брагин
|Филип Пешан
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Россия — Чехия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Отзывы и комментарии к матчу
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