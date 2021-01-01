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16:15  ho Казахстан - Финляндия 16:15  ho Швеция - Беларусь 18:00  en Фулхэм - Ньюкасл 18:00  en Лидс - Вест Бромвич
18:00  en Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 18:00  en Лестер - Тоттенхэм 18:00  en Манчестер Сити - Эвертон 18:00  en Ливерпуль - Кристал Пэлас
18:00  en Астон Вилла - Челси 18:00  en Арсенал - Брайтон 18:00  en Вест Хэм - Саутгемптон 18:00  en Шеффилд - Бёрнли
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21:45  it Аталанта - Милан 21:45  it Специя - Рома 21:45  it Наполи - Верона 21:45  it Сассуоло - Лацио
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Ливерпуль - Кристал Пэлас 23 мая прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
23 Мая 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. АПЛ, 38-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
ЛиверпульКристал Пэлас
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ливерпуль - Кристал Пэлас, который запланирован на 23 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 38-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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