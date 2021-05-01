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12:15  ho Норвегия - Италия 12:15  ho Великобритания - Словакия 16:00  f1 Гран-при Монако 16:00  it Интер - Удинезе
16:15  ho Казахстан - Финляндия 16:15  ho Швеция - Беларусь 18:00  en Фулхэм - Ньюкасл 18:00  en Лидс - Вест Бромвич
18:00  en Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 18:00  en Лестер - Тоттенхэм 18:00  en Манчестер Сити - Эвертон 18:00  en Ливерпуль - Кристал Пэлас
18:00  en Астон Вилла - Челси 18:00  en Арсенал - Брайтон 18:00  en Вест Хэм - Саутгемптон 18:00  en Шеффилд - Бёрнли
19:30  es Гранада - Хетафе 20:15  ho Канада - США 20:15  ho Дания - Швейцария 21:45  it Торино - Беневенто
21:45  it Аталанта - Милан 21:45  it Специя - Рома 21:45  it Наполи - Верона 21:45  it Сассуоло - Лацио
21:45  it Болонья - Ювентус 22:00  es Севилья - Алавес 22:00  fr Анже - Лилль 22:00  fr Лион - Ницца
22:00  fr Брест - ПСЖ 22:00  fr Ланс - Монако 22:00  fr Метц - Марсель 22:00  fr Реймс - Бордо
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Арсенал - Брайтон 23 мая прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
23 Мая 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. АПЛ, 38-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
АрсеналБрайтон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал - Брайтон, который запланирован на 23 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 38-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Англия Грэм Поттер
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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