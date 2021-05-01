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Реал Мадрид - Вильярреал 22 мая прямая трансляция

Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500
22 Мая 2021, Суббота. 19:00 МСК. Ла Лига, 38-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Реал МадридВильярреал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Вильярреал, который запланирован на 22 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 38-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Реал» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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