  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Осасуна - Реал Сосьедад 22 мая прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
22 Мая 2021, Суббота. 19:00 МСК. Ла Лига, 38-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
ОсасунаРеал Сосьедад
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Осасуна - Реал Сосьедад, который запланирован на 22 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 38-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Осасуна - Вильярреал 19.12.2020 прямая трансляция
    Осасуна - Вильярреал 19.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 19 декабря 2020, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 14-й тур Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес...
  • Осасуна - Эльче 18 апреля прямая трансляция
    Осасуна - Эльче 18 апреля прямая трансляция
    Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 18 Апреля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига, 33-й тур Главный судья: Хорхе Фигероа...
  • Осасуна - Эйбар смотреть онлайн 07.02.2021
    Осасуна - Эйбар смотреть онлайн 07.02.2021
    Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 7 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 22-й тур Главный судья: Хорхе Фигероа...
  • Осасуна - Кадис 11 мая прямая трансляция
    Осасуна - Кадис 11 мая прямая трансляция
    Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 11 Мая 2021, Вторник. 20:00 МСК. Ла Лига , 36-й тур Главный судья: Сантьяго Хайме Латре...
  • Осасуна - Гранада 24.01.2021 прямая трансляция
    Осасуна - Гранада 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330 24 января 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 20-й тур Главный судья: Хавьер Эстрада...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close