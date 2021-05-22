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Сельта - Бетис 22 мая прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
22 Мая 2021, Суббота. 19:00 МСК. Ла Лига, 38-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
СельтаБетис
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сельта - Бетис, который запланирован на 22 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 38-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сельта
Виго
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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