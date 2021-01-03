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Бавария - Аугсбург 22 мая прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
22 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 34-й тур
БаварияАугсбург
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - Аугсбург, который запланирован на 22 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 34 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Германия Маркус Вайнцирль
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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