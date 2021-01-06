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Нант - Монпелье 23 мая прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
23 Мая 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 38-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
НантМонпелье
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нант - Монпелье, который запланирован на 23 мая 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 38-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Нант
Нант
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Франция Раймон Доменек
Франция Антуан Комбуаре
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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