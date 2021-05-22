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Дания - Швеция 22 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000
22 Мая 2021, Суббота. 12:15 МСК. ЧМ-2021
ДанияШвеция
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Швеция, которое состоится 22 мая 2021 года в 12:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Швеция
Главные тренеры
Дания Хайнц Элерс
Швеция Юхан Гарпенлёв
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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