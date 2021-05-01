Латвия - Казахстан 22 мая прямая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Казахстан, которое состоится 22 мая 2021 года в 20:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Казахстан
Главные тренеры
|Боб Хартли
|Юрий Владимирович Михайлис
История личных встреч
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