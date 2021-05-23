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Воскресенье 23 мая

12:15  ho Норвегия - Италия 12:15  ho Великобритания - Словакия 16:00  f1 Гран-при Монако 16:00  it Интер - Удинезе
16:15  ho Казахстан - Финляндия 16:15  ho Швеция - Беларусь 18:00  en Фулхэм - Ньюкасл 18:00  en Лидс - Вест Бромвич
18:00  en Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 18:00  en Лестер - Тоттенхэм 18:00  en Манчестер Сити - Эвертон 18:00  en Ливерпуль - Кристал Пэлас
18:00  en Астон Вилла - Челси 18:00  en Арсенал - Брайтон 18:00  en Вест Хэм - Саутгемптон 18:00  en Шеффилд - Бёрнли
19:30  es Гранада - Хетафе 20:15  ho Канада - США 20:15  ho Дания - Швейцария 21:45  it Торино - Беневенто
21:45  it Аталанта - Милан 21:45  it Специя - Рома 21:45  it Наполи - Верона 21:45  it Сассуоло - Лацио
21:45  it Болонья - Ювентус 22:00  es Севилья - Алавес 22:00  fr Анже - Лилль 22:00  fr Лион - Ницца
22:00  fr Брест - ПСЖ 22:00  fr Ланс - Монако 22:00  fr Метц - Марсель 22:00  fr Реймс - Бордо
22:00  fr Ренн - Ним 22:00  fr Нант - Монпелье 22:00  fr Страсбург - Лорьян 22:00  fr Сент-Этьен - Дижон
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Канада - США 23 мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
23 Мая 2021, Воскресенье. 20:15 МСК. ЧМ-2021
КанадаСША
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - США, которое состоится 23 мая 2021 года в 20:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
США
Главные тренеры
Канада Жерар Галлан
США Джек Капуано
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

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