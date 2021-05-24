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Словакия - Россия 24 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000
24 Мая 2021, Понедельник. 16:15 МСК. ЧМ-2021
Словакия U20Россия U20
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Россия, которое состоится 24 мая 2021 года в 16:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Россия
Главные тренеры
Канада Крэйг Рэмзи
Россия Валерий Николаевич Брагин
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Словакия — Россия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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