  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Казахстан - Германия 26 мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
26 Мая 2021, Среда. 16:15 МСК. ЧМ-2021
КазахстанГермания U20
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Германия, которое состоится 26 мая 2021 года в 16:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Германия
Главные тренеры
Казахстан Юрий Владимирович Михайлис
Финляндия Тони Сёдерхольм
История личных встреч

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Латвия - Казахстан 22 мая прямая трансляция
    Латвия - Казахстан 22 мая прямая трансляция
    Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 22 Мая 2021, Суббота. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
  • Казахстан - Финляндия 23 мая прямая трансляция
    Казахстан - Финляндия 23 мая прямая трансляция
    Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 23 Мая 2021, Воскресенье. 16:15 МСК. ЧМ-2021...
  • Норвегия - Германия 22 мая прямая трансляция
    Норвегия - Германия 22 мая прямая трансляция
    Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 22 Мая 2021, Суббота. 12:15 МСК. ЧМ-2021...
  • Германия - Канада 24 мая прямая трансляция
    Германия - Канада 24 мая прямая трансляция
    Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 24 Мая 2021, Понедельник. 20:15 МСК. ЧМ-2021...
  • Латвия - Италия 24 мая прямая трансляция
    Латвия - Италия 24 мая прямая трансляция
    Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300 24 Мая 2021, Понедельник. 16:15 МСК. ЧМ-2021...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close