Финляндия - Италия 27 мая прямая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Италия, которое состоится 27 мая 2021 года в 20:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Италия
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Грег Айрленд
|Джорджо Де Беттин (и.о.)
История личных встреч
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