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Швеция - Великобритания 28 мая прямая трансляция

Стадион: Олимпийский спортивный центр (Рига, Латвия), вместимость: 6000
28 Мая 2021, Пятница. 16:15 МСК. ЧМ-2021
ШвецияВеликобритания
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Великобритания, которое состоится 28 мая 2021 года в 16:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Великобритания
Главные тренеры
Швеция Юхан Гарпенлёв
Великобритания Кори Нильсон
Канада Адам Киф
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Швеция — Великобритания. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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