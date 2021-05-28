Казахстан - Канада 28 мая прямая трансляция
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Текстовая трансляция
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Канада, которое состоится 28 мая 2021 года в 16:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Канада
Главные тренеры
|Юрий Владимирович Михайлис
|Жерар Галлан
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Канада. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
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