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Казахстан - Канада 28 мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
28 Мая 2021, Пятница. 16:15 МСК. ЧМ-2021
КазахстанКанада
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Канада, которое состоится 28 мая 2021 года в 16:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по хоккею 2021, оно проводится в стране Латвия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Канада
Главные тренеры
Казахстан Юрий Владимирович Михайлис
Канада Жерар Галлан
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Канада. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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